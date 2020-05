" وہ خواتین 12 گارڈز لے کر میرے گھر میں آئی اور ہم یتیموں کو ۔۔۔ " اداکارہ ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ عظمیٰ خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر موقف جاری کردیا گیا ۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے گھر میں 12 گارڈز کے ساتھ آنے والی خواتین نے ہراساں کیا۔

اپنے بیان میں اداکارہ عظمیٰ خان نے کہا کہ " مجھے گزشتہ 3 دنوں کے دوران شرمندہ، بلیک میل اور ہراساں کیا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں اس لیے میں نے پاکستان کے سب سے مضبوط لوگوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یا تو مجھے انصاف ملے گا یا مجھے قتل کردیا جائے گا لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔"

اداکارہ عظمیٰ خان نے کہا کہ وہ ملک ریاض کی بیٹیوں امبر ملک اور پشمینہ ملک کے خلاف لڑیں گی ، جنہوں نے آدھی رات کو میرے گھر پر 12 گن مینوں کے ساتھ حملہ کیا۔

اداکارہ نے پولیس سے درخواست کی کہ ان کے اور ان کی بہن کے میڈیکل کرائے جائیں اس سے پہلے کہ ان کے زخم بھرنا شروع ہوجائیں۔

This is my official statement - Remember your gunmen pointed their guns towards two orphans and sexually harassed. We might be weak but now we have faith in Allah and people of Pakistan. I request you to share my statement and standby me in my difficult times. #uzmakhan pic.twitter.com/0QNgBUlTRb