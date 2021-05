'پیپرکینسل' ٹوئٹرپرٹاپ ٹرینڈ بن گیا

لاہور (ویب ڈیسک) گزشتہ روز پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد طلبا بڑی تعداد میں حکومت سے مطالبہ کررہے ہیں کہ رواں سال بھی تمام پیپرز کینسل کیے جائیں۔

اسی حوالے سے گزشتہ روز لاہور میں لبرٹی چوک سمیت گجرانوالہ اور ڈی جی خان میں طلبا کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس میں ان کا یہ مؤقف تھا کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں کافی عرصے سے بند ہیں، آن لائن پڑھائی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال کے باعث ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے لہٰذا تمام پیپرز کینسل کیے جائیں۔

احتجاج کے بعد سے ٹوئٹر پر 'کینسل آل اکزامز' کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا اور اب تک 38 ہزار سے زائد اس حوالے سے ٹوئٹ کیے جاچکے ہیں۔

Largest protest for the cancellation of board exams in dg khan.

Get up and fight for you right.

We want justice. Class online exams offline.#CancelAllExams#CANCEL12THBOARDEXAM2021 #cancelboardexams #CancelExamsSaveStudents pic.twitter.com/LXGZL9eYEM