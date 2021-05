کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کو بڑی خوشخبری مل گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کو پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل )6 کے بقیہ میچز کھیلنے کی اجازت دیدی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر چند روز قبل نسیم شاہ کو پی ایس ایل سے باہر کردیا گیا تھا،تاہم اب ان کو دوبارہ پی ایس ایل کا حصہ بننے کی اجازت دے دی گئی ہے،تاہم اس سے قبل انکو قرنطینہ مکمل کرنا ہوگا جس کے بعد ابوظہبی روانہ ہوسکیں گے۔

Aik Aur Achi Khabar!!???? Fastbowler of Quetta Gladiators Naseem Shah has been given permission to take part in #HBLPSL6.