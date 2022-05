جنوبی کوریا کے میوزک بینڈ کی آئندہ ہفتے وائٹ ہاوس آمد متوقع

واشنگٹن (ویب ڈیسک) جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے کے پوپ گروپ بی ٹی ایس مقبول ترین میوزک بینڈ اب پھر سے ایک دفعہ تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے ۔ وائٹ ہاوس کے اعلان سے دنیا بھر کے شائقین انتہائی پر جوش ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کا بینڈ ایک بار پھر اقوام متحدہ کی تقریبات کا حصہ بنے گا، اور وہاں وہ نفرت پر بھی بات کریں گئیں۔بی ٹی ایس 31 مئی کو امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ شامل ہوگا۔بی ٹی ایس تاریخ رقم کرنے کےلئے تیار ہے اور گریمی کیلئے نامزدکردہ گروپ اینٹی ایشین ہیٹ کے بارے میں بات کرنے وائٹ ہاوس میں امریکی صدر جوبائیڈن سے ملیں گے۔

