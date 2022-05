صابر شاکر نے ARY نیوز سے استعفیٰ دیدیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی صابر شاکر نے نجی ٹی وی چینل اے آر وائے سے استعفیٰ دیدیا اور اپنا 17 سالہ ناطہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔

مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ٹوئٹر پر صابر شاکر نے لکھا کہ " میں نےاپنےباس سلمان اقبال کو اپنااستعفی بھجوادیاہے، ARYسےبہت پیارکرتاہوں،شدیدخواہش ہے چیل کے ہزاروں کاسٹاف پھلےپھولے اور میری وجہ سےان پر معمولی سابھی حرف نہ آئے،اس ادارے کیساتھ 17 سال وابستہ رہا" ۔

انہوں نے مزید لکھا کہ "حاکمیت صرف اللہ کی ہے، مرناجینامادروطن کیلیےہےپھرملیں گےدوستو! پاکستان،پاک فوج کےسپاہی شہداء کوسلام"۔

صابر شاکر کے اس پیغام پر صحافی سید طلعت حسین نے لکھا کہ انہیں مجبور کیاگیا کہ استعفیٰ دیں یا اپنی نوکری چھوڑیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن قابل مذمت ہے ، اگر یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے تو پھر اوربات ہے "۔

If he is forced to resign or leave his job, I have nothing but condemnation for this. If it is his personal decision then it is a different matter. pic.twitter.com/XJJDs0Dujx