مسافر نے لینڈنگ کرتے طیارے کا ایمرجنسی گیٹ اچانک کھول دیا، پھر کیا ہوا؟

سیئول (ویب ڈیسک) جنوبی کوریا میں رن وے پر لینڈنگ کرتے ایشیانا ایئرلائن کے طیارے کا ایمرجنسی دروازہ اچانک ایک مسافر نے کھول دیا، ہواؤں کے تیز تھپیڑوں سے جہاز ہچکولے کھانے لگا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ جنوبی کوریا کے شہر ڈیگو میں پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوگئی۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے طیارے کو رن وے پر اتار لیا۔لینڈنگ سے چند منٹ قبل دروازہ کھولنے سے مسافر خوف زدہ ہوگئے اور جہاز کے ہچکولے کھانے سے کم عمر 9 مسافروں کی حالت غیر ہوگئی۔ سانس لینے میں دقت کے باعث انھیں ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc