رابعہ اظفر نظامی نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کی رکن سندھ اسمبلی رابعہ اظفر نظامی نے بھی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر رابعہ اظفر نے اپنے طویل بیان میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، میں ایک تعمیری مقصد کے تحت سیاست میں آئی تھی۔رابعہ اظفر نے کہا کہ افواج پاکستان ملک کی تحفظ کی ضامن ہیں، اپنے بچوں کو سیاسی ایڈونچر کے رسک پر نہیں ڈال سکتی۔

I joined politics for a purpose and kept my IT profession as secondary, but in last 5 years unable to contribute much except few critical amended legislations on anti narcotics, child protection, critique to Educational Ministry and legal battles for Orphans and Child Rights. I…