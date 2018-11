گرین اسٹار کا’’نویور اسٹیٹس ٹچ ‘‘مہم کاآغاز گرین اسٹار کا’’نویور اسٹیٹس ٹچ ‘‘مہم کاآغاز

کراچی(پ ر) پاپولیشن سروسز انٹرنیشنل کے خود مختار رکن گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ (گرین اسٹار) نے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام (NACP)کے تعاون سے ایڈز کی تشخیص کے لیے کراچی اور اسلام آباد/ راولپنڈی میں Touch Know Your Status' مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں یونائٹیڈ نیشنز پروگرام آن ایچ آئی وی/اے آئی ڈی ایس ( UNAIDS)، یونائٹیڈ نیشنز چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ (UNICEF)، ایسوسی ایشن آف پیپلز لونگ ودھ ایچ آئی وی (APLHIV) اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) بھی شریک ہیں۔اس مہم کے تحت کراچی اور اسلام آباد/راولپنڈی میں رہنے والے افراد ایسی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے جن سے انہیں ایچ آئی وی کے بارے میں آگہی حاصل ہو سکے ۔ ان سرگرمیوں میں حصہ لینے والے افراد کو زبردست انعامات بھی دئیے جائیں گے۔مؤرخہ15نومبر، 2018ء کو شروع ہونے والی اس سترہ روزہ مہم کو فروغ دینے کی غرض سے کراچی اور اسلام آباد/راولپنڈی میں بیک وقت 'Touch Know Your Status' فلوٹ بھی گھمایا گیا۔ ہر شہر میں آٹھ گھنٹوں تک جاری رہنے والی ان سرگرمیوں میں لوگوں میں ایچ آئی وی سے آگاہی کے بارے میں پیغامات تقسیم کیے گئے، تفریحی سرگرمیاں انجام دی گئیں اور ریپڈ فائر ، ڈارٹ گیم، پش اپ کے مقابلوں جیسے انٹرایکٹو گیمز کے علاوہ خصوصی طور پر تیار کیا گیا بیٹ دی ایڈز (Beat the AIDS)گیم بھی کھیلا گیا۔اس موقع پر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کی پروگرام آفیسر، ڈاکٹر صائمہ پراچہ نے کہا، پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان میں ہر سال 20ہزار نئے افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ایڈز کی وبا آہستہ آہستہ عام آبادی میں اپنی مضبوط جڑیں پھیلا رہی ہے جس کا اظہار گزشتہ برسوں کے دوران واقع ہونے والی وبائی صورتحال سے ہوتا ہے۔ہر سال، ہم یکم دسمبر کو ایڈزکا عالمی دن مناتے ہیں اور اس طرح ایڈز میں مبتلا افراد کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔اس دن ہم ایڈز کی تشخیص، بچاؤ اور علاج کو فروغ دینے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تاکہ اسے پھیلنے سے روکا جا سکے۔

