’متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے ویزوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی‘ زلفی بخاری نے واضح کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے ویزوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔

میڈیا پر ایسی خبریں سامنے آئی تھیں جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے وزیروں پر پابندی عائد کردی ہے۔ زلفی بخاری نے ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد امارات کے وزیر برائے انسانی وسائل نصر بن تھانی الحاملی سے رابطہ کیا۔

زلفی بخاری کے مطابق اماراتی وزیر نے واضح کیا کہ پاکستان سے ہنر مند ورک فورس کے امارات آنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی بلکہ پاکستان سے آنے والوں کی تعداد میں 11 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

اماراتی وزیر نے مزید بتایا کہ جن لوگوں کی کورونا میں نوکریاں گئی تھیں اور انہوں نے ورچوئل لیبر مارکیٹ کے ڈیٹا بیس میں خود کو رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے ان لوگوں کو نوکریوں میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 10 سالہ گولڈن ویزہ کیلئے درخواستیں دینے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جارہی ہے۔

زلفی بخاری نے اماراتی وزیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ مل کر وہاں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کیلئے کوششیں جاری رکھیں گے۔

