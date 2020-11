پاکستانیوں کیلئے متحدہ عرب امارات کا ویزہ بند ہونے کی خبروں پر زلفی بخاری بھی میدان میں آگئے، وضاحت جاری کردی

دبئی ، اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) متحدہ عرب امارات (یواےای) میں پاکستانی لیبر کیلئے ویزاپابندی کی خبروں پر معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا موقف بھی آگیا اور انہوں نے ایسی خبروں کی تردید کی جبکہ وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امارات نے ویزا پابندی جلد ہٹانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معاون خصوصی برائے اوورسیز زلفی بخاری نے لکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مسلسل حمایت پر یواےای کے وزیر افرادی قوت ناصربن الثانی کا شکریہ، میڈیا رپورٹس کے برعکس، انہوں نے دوٹوک انداز میں بتایا کہ محنت کشوں کیلئے ویزا پر کوئی پابندی نہیں، پاکستانی ورکرز کی تعداد میں11 فیصد اضافہ ہوا ہے ۔

