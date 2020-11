منگنی سے پہلے ہی جعلی ویڈیو وائرل ، بختاور کے موقف پر ویڈیو شیئرکرنیوالے صارف نے ان سے معافی مانگ لی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو کی منگنی سے قبل ہی جعلی ویڈیوز ہی ان کے نام سے منسوب ہو کر سوشل میڈیا پر زیرگردش تھیں۔سوشل میڈیا پر انیس جیلانی نامی وکیل نے غلط ویڈیوز شیئر کرنے پر بختاور بھٹو سے معافی مانگ لی ہے۔

بختاور بھٹو نے انیس جیلانی کے ٹوئٹ کو شیئر کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ مذکورہ جعلی ویڈیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

I am sorry. I have deleted reference to your engagement. Purpose was not to malign you or the family. Please enjoy the engagement and best wishes for your future.