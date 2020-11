بختاور بھٹو زرداری نے منگنی کی تقریب سے قبل اپنے چاہنے والوں کیلئے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق صدر آصف علی زرداری اور شہید بینظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کی آج بلاول ہاوس میں شام چار بجے منگنی کی تقریب ہونے جارہی ہے جسے ممکنہ طور پر صرف فیملی ممبران تک محدود کر دیا گیاہے تاہم اب بختاور بھٹو نے اپنے چاہنے والوں کیلئے ٹویٹر پر پیغام بھی جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق بختاور بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”آج بہت ہی جذباتی اور احساسات سے بھرا ہوا دن ہے ، تمام افراد کی دعاﺅں اور محبت کیلئے شکرگزار ہوں ، خصوصی طور پر ہماری پیپلز پارٹی کی فیملی کی جو کہ تقریب میں شرکت کیلئے بے چین ہے ، انشاءاللہ یہ صرف آغاز ہے ، کورونا وائرس کے بعد ہم جشن منائیں گے ، مہربانی کر کے ہمارے اہل خانہ اور شہید بنیظیر بھٹو کو اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں ۔“

Very sentimental & emotional day. So grateful for everyone’s love & prayers. Especially our PPP family whom I know are eager to participate. InshAllah this is only the beginning - will be able to celebrate in a post Covid world. Please keep SMBB and our family in your prayers????????