آذربائیجان کے سفیر کی آصف غفور کو ترقی پر دلچسپ انداز میں مبارکباد، دھوم مچ گئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد دی۔

آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو ری ٹوئٹ کی جس میں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اپنے ایک دورے میں فوجی جوانوں سے ملاقات کے موقع پر ان کے ساتھ روایتی رقص کررہے ہیں۔علی علی زادہ کی جانب سے شیئرکی گئی ویڈیو پر مشہور سرائیکی گانا بھی لگاہوا ہے۔

Congratulations Lieutenant #General Asif Gafoor for your promotion and all the best wishes ! @peaceforchange ⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/TRiJ84qFtB