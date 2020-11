ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ ڈالر قرض منظور کر لیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ ڈالر قرض منظور کر لیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اے ڈی بی کی جانب سے جاری سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ منظور 30 کروڑ ڈالر سے پاکستان میں مائیکرو اکنامک استحکام لانے میں مدد ملے گی۔

#ADBNEWS: The $300 million policy-based loan will help promote macroeconomic stability in Pakistan by facilitating improved trade competitiveness and export diversification.

