یوٹیوبر یوخانو کا اپنی ہی شادی پر دیوانہ وار رقص، سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف یوٹیوبر عمر خان (یوخانو) اتوار کے روز شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کا اعلان کیا ۔ ان کی اپنی ہی شادی پر دیوانہ وار رقص کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین انہیں خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔

یوخانو کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں لیکن ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں دولہا میاں اپنی ہی شادی پر عبداللہ دیوانہ بن کر ڈانس کر رہے ہیں۔ یوخانو رقص کے دوران اتنا گھومے کہ اگر لٹو یہ دیکھ لیں تو انہیں بھی چکر آجائیں۔

یوخانو کی یہ ویڈیو سامنے آئی تو پاکستانیوں نے ان کا خوب مذاق اڑانا شروع کردیا۔ایک خاتون نے کہا کہ اگر ان کا شوہراتنا خوش نہ ہوا تو وہ رخصتی کینسل کردیں گی۔

ایک صارف نے کہا کہ یوخانو ایسے گھوم رہا ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے ہیں۔

He's spinning how the clothes spin in the washing machine.

ایک شخص نے ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یوخانو کو اندازہ ہے کہ وہ آخری بار اتنا انجوائے کر سکتا ہے۔

As he knws this is the last time he can enjoy