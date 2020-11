’محسن فخری زادہ کے قاتل پچھتائیں گے‘ جوہری سائنسدان کے قتل پر ایرانی وزیر خارجہ کا اعلان

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایران کے وزیرِ خارجہ جواد ظریف نے اہم ترین جوہری سائنس دان محسن فخری زادے کے قتل پر اپنےسخت ردعمل میں اسرائیل پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بزدلانہ حرکت جنگ پر اکسانے والا اقدام ہے ،قاتل پچھتائیں گے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹویٹ میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ’دہشت گردوں نے ایک نامور ایرانی سائنسدان کو قتل کر دیا ہے، اس بزدلانہ (کارروائی) سے، جس میں اسرائیل کے کردار کے اشارے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ اس کے مرتکب جنگ کے لیے کتنے بیتاب ہیں؟۔ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کااپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ محسن فخری زادہ کے قاتل پچھتائیں گے،بزدلانہ حرکت جنگ پر اکسانے والا عمل ہے۔

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.