ملالہ یوسفزئی  برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوگئیں

لندن(ڈیلی پاکستا ن آن لائن)امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوگئیں۔

ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی نے سوشل میڈیا پر ملالہ کی گریجویشن مکمل ہونے کی تصاویر شیئر کیں۔تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کے ہمراہ ان کے والدین اور ان کے شوہر عصر ملک بھی ہیں۔واضح رہے کہ ملالہ یوسفزئی نے اگست 2017 میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کے اہم مضامین کو چنا تھا۔

A moment of joy and gratitude. @Malala officially graduates from @UniofOxford ????‍???? pic.twitter.com/bml76UHoiD