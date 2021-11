مولانا ظفر علی خاں ؒ ممتاز رہنما، شعلہ بیان مقرر اور صاحب ِ طرز شاعر مولانا ظفر علی خاں ؒ ممتاز رہنما، شعلہ بیان مقرر اور صاحب ِ طرز شاعر

مولانا ظفر علی خاں کی ذات گونا گوں صفات کی جامع تھی۔ ایک طرف وہ بلند پایہ صحافی تھے، دوسری طرف نامور لیڈر تھے، ساتھ ہی شعلہ بیان مقرر بھی۔ شاعری میں زُودگوئی اور برجستہ نگاری کی مشق کمالِ اعجاز کو پہنچی ہوئی خاص طور سے طنز میں تو اپنا آپ جواب تھے۔ انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے میں ان کا کوئی حریف اور مدمقابل نہ تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ”الفاروق“ کا انگریزی ترجمہ Omer the Great اور ڈریپر کی کتاب Conflict Between Religion and Science کا اردو ترجمہ ’معرکہء مذہب و سائنس‘ اس کے جواب میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔

ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اس مشہور تاریخی اجلاس کے انتظامات ہو رہے تھے جس نے سن 1940ء میں ”قراردادِ پاکستان“ منظور کی تھی۔ میں اکثر ادھر جاتا تو نواب شاہنواز خاں ممدوٹ جو اس عظیم الشان جلسے کے مہتمم اعلیٰ تھے اور اخراجات بھی خود ہی برداشت کر رہے تھے، کارکنوں کی کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود ہر کام ذاتی دلچسپی سے کرتے نظر آتے۔ کبھی ہاتھ میں فیتہ لیے ہوئے پنڈال کی حدود کی پیمائش کر رہے ہیں، کبھی نشستوں کے متعلق کارکنوں کو ہدایات دے رہے ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس کے شاہانہ انتظامات جب مکمل ہو چکے تو قائداعظم کی سربراہی و صدارت میں اجلاس کا آغاز ہوا۔ قائداعظم نے انگریزی زبان میں بڑے معرکے کا خطبہء صدارت ارشاد فرمایا جس کے ترجمے کی خدمت مولانا ظفر علی خاں کو تفویض ہوئی۔ تقریب ختم ہوتے ہی مولانا مرحوم اٹھے اور قائداعظم کی انگریزی تقریر کا ترجمہ اس قدر شگفتگی اور روانی کے ساتھ کیا کہ سامعین حیران رہ گئے۔ اس کِبرسنی میں مولانا کا حافظہ قابلِ داد تھا کہ اتنی طویل تقریر کو انہوں نے یاد رکھا اور پھر اپنی خداداد ذہانت کی بدولت اردو ترجمے کی کلیاں چٹکا دیں۔

ردیف، قافیے کی تلاش اور انتخاب میں مولانا کی مشکل پسندی ضرب المثل رہی ہے۔ ایسے ایسے دقیق و مشکل قافیوں کو نظم کیا ہے کہ ایسے مقامات پر بڑے بڑے مشاق شاعروں کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے لیکن اس موقع پر اُن کا اندازِ بیان خاصا تندوتیز تھا۔ ”اکھاڑ دے پچھاڑ دے“ کی ردیف میں اشعار پڑھتے ہوئے جب اس شعر پر پہنچے

تہذیب نَو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر

جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے

تو سارا پنڈال کشت زعفران بن گیا اور انگریزی تعلیم یافتہ سنجیدہ طبقہ اور زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ مولانا ظفر علی خاں زودگوئی میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ قدرتِ کلام، مشاقی، حاضر دماغی اور آمد کا یہ عالم کہ الفاظ اور مضامین تو ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ سنگلاخ اور دشوار زمینوں میں شعر کہتے بلکہ یوں کہئے پھول کھلاتے۔ ان کا خاص کمال یہ تھا کہ نامانوس اور غریب الفاظ کو اس حسن و خوبی کے ساتھ شاعری میں استعمال کرتے کہ شعر کی روانی اور سلاست میں اور اضافہ ہو جاتا۔

ایک دفعہ انگریزی حکومت نے ان کا پریس ضبط کیا اور خود انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اس ظلم و تشدد نے مولانا کو اور زیادہ پرجوش اور بے باک بنا دیا۔ دین و ملت کے لیے ان کا دل نرم اور رقیق تھا مگر حق گوئی کے معاملے میں اُن کا کردار فولاد کی طرح بے لچک ثابت ہوا۔ انہوں نے جیل میں ایک نظم کہی اور اسے جیل سے باہر پہنچا بھی دیا۔ بادشاہی مسجد لاہور میں نمازِ جمعہ کے بعد ایک خوش الحان نوجوان نے یہ نظم پڑھ کر سنائی جس کے بعض اشعار مجھے اب تک یاد ہیں:

خود اپنے دل کے اندر اک جہاں موجود پاتا ہوں

اُسی کی سلطنت اچھی، اُسی پر اختیار اچھا!

مری روزی نہ کی قرق اس نے میری سرکشی پر بھی

خداوندانِ لندن سے مرا پروردگار اچھا!

اگر دیں سے تمسخر کرنے والے ہی مہذب ہیں

تو ان تہذیب کے پتلوں سے مجھ جیسا گنوار اچھا!

اخبار ”زمیندار“ پر حکومت نے مقدمہ قائم کیا۔ اس کی سماعت کے وقت میں بھی عدالت میں موجود تھا۔ مولانا نے جس شخص کے نام پر ڈیکلریشن حاصل کیا تھا وہ بالکل ان پڑھ تھا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو جج نے سوال کیا:

”ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ اخبار ”زمیندار“ کا ڈیکلریشن جس شخص کے نام سے لیا گیا ہے وہ بالکل ان پڑھ ہے۔ آپ بتائیں کہ ان پڑھ آدمی اخبار کی نگرانی کس طرح کر سکتا ہے؟“

مولانا ظفر علی خاں نے جج کے اس سوال کا برجستہ جواب دیا: ”جس طرح رنجیت سنگھ پنجاب پر حکومت کرتا تھا“۔

اس مثال سے مولانا کی برجستہ گوئی اور حاضر جوابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیئے۔

مسجد شہید گنج کی تحریک کا زمانہ تھا۔ حکومت نے فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے سلسلے میں اخبارات پر یہ پابندی لگائی کہ وہ لیڈنگ آرٹیکل شائع کرنے سے قبل متعلقہ حکام کو دکھائیں اور اس کی باقاعدہ منظوری لیں۔ شیخ فضل الٰہی ان دنوں محکمہ انفارمیشن کے ڈائریکٹر تھے۔ سنسر کے اس انتظام کی نگرانی انہی کے سپرد تھی۔ اخبار ”زمیندار“ کو بھی یہ ہدایت موصول ہوئی۔ چونکہ مولانا ظفر علی خاں کے بے باک قلم سے حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، ہدایت کے مطابق مولانا ظفر علی خاں نے ”زمیندار“ کا لیڈر لکھنے کے بعد شیخ فضل الٰہی کو بھجوا دیا۔ اخبار ہر روز باقاعدگی سے شائع ہوتا تھا ادھر حکام کی جانب سے لیڈر کی منظوری میں تاخیر ہوئی۔ مولانا کی خداداد ذہانت نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ انہوں نے اخبار شائع کرتے ہوئے اداریے کا کالم بالکل خالی رکھا البتہ اُس کے درمیان میں یہ شعر لکھ دیا:

میرے اس لیڈر پہ ہے فضلِ الٰہی کس قدر

شوشہ شوشہ نقطہ نقطہ نذرِ سنسر ہو گیا!

مولانا ظفر علی خاں مرحوم سے میری آخری ملاقات دہلی میں ہوئی۔ یہ ملاقات اچھا خاصا لطیفہ بن گئی۔ میں جس محکمے میں کمانڈنگ افسر تھا اس میں صوبیدار میجر عبداللہ بھی کارگزار تھے۔ فوج اور سول میں سال کے سال حکومت کی جانب سے سرکاری عہدیداروں اور دوسرے معزز شہریوں کو خطابات دیئے جاتے تھے۔ میں نے حسنِ کارکردگی کی بنا پر ان کے لیے او۔بی۔آئی (OBI) کے خطاب کی سفارش کی جسے حکومت نے منظور کر لیا۔ صوبیدار میجر عبداللہ نے اس اعزاز کی خوشی میں چائے کی دعوت کا اہتمام کیا اور مجھے اس تقریب کا مہمانِ خصوصی بنایا۔ اپنے ہی محکمے کے ایک جونیئر افسر کی تقریب، پھر وضعداری اور اخلاق کا تقاضا، میں اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خاں وہاں تشریف فرما ہیں۔ حیرت کے ساتھ مسرت بھی ہوئی۔ میرا ان سے تعارف ہوا تو فرمایا

”بھئی! میں تمہارے خاندان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں“

ابھی مہمان چائے پینے میں مصروف تھے کہ صوبیدار میجر عبداللہ اپنے خاص انداز میں کھڑے ہوئے اور تقریر شروع کر دی۔ یہ تقریر آغاز سے لے کر اختتام تک میری ہی تعریف میں تھی۔ میرے لیے بڑی مشکل آن پڑی۔ میں تقریر کرنے سے انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا کے لیے نثر کے اس قصیدے کو زیادہ طول نہ دو۔ وہ تقریر کر چکے تو اصولی طور پر مجھے اس کا جواب دینا تھا لیکن میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ مولانا ظفر علی خاں جیسے شعلہ بیان مقرر کی موجودگی میں میری لب کشائی کہیں مذاق بن کر نہ رہ جائے۔ پھر مجھے تقریر کی مہارت تھی نہ شوق، چاروناچار مجھے صوبیدار میجر عبداللہ کی استقبالیہ تقریر کا جواب دینا پڑا۔ میں ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنا شروع کیا:

”مولانا ظفر علی خاں جیسے عظیم المرتبت مقرر کی موجودگی میں میری لب کشائی سراسر جسارت ہے لیکن صوبیدار میجر عبداللہ کے خیالات سے مجھے اتفاق نہیں ہے اس لیے میں اس جسارت پر مجبور ہوں۔ انہوں نے خاکسار کے بارے میں تحسین و ستائش کے جو کلمات کہے ہیں اور او۔بی۔آئی کے خطاب کا سہرا میرے سر باندھنے کی کوشش کی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ خطاب دراصل ان کی اپنی لیاقت، محنت و دیانت اور اعلیٰ خدمات کا صلہ ہے جو حکومت نے انہیں عطا کیا۔ میرا تو اس معاملے سے بس اتنا تعلق ہے کہ میں نے اُن کے نام کی سفارش کر کے اپنا فرض ادا کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا۔“

میں یہ چند جملے کہہ کر اپنی نشست پر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اتنے میں مولانا نے فرمایا:

”اگر آپ کو صوبیدار میجر عبداللہ کی تقریر سے اتفاق نہیں ہے تو مجھے آپ کے اس اظہارِ خیال سے اتفاق نہیں کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ اپنے فرض کا دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے۔“

اس تقریب کا یہ کس قدر دلچسپ اتفاق تھا کہ میں نے اپنے اظہارِ خیال کا آغاز ”اتفاق نہیں“ سے کیا اور مولانا کے جواب کا عنوان بھی ”اتفاق نہیں“ تھا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس برجستہ تبصرے میں ”اتفاق نہیں“ کے موضوع پر کیسا دلچسپ نکتہ بیان کیا۔ مولانا مرحوم کے ان لفظوں میں جو شفقت اور بزرگانہ محبت پنہاں تھی اس کا یہ اثر ہے کہ یہ واقعہ اور ان کے یہ الفاظ مجھے اچھے شعروں کی طرح اب تک یاد ہیں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ مولانا ظفر علی خاں کو اردو اور انگریزی ترجمے کی غیرمعمولی مہارت تھی۔ اس سلسلے میں یہ بتانا خالی از دلچسپی نہ ہو گا کہ والد مرحوم نے مسٹر امیر علی کی شہرہ آفاق تصنیف The Spirit of Islam کا اپنے شوق سے اردو ترجمہ شروع کیا تھا۔ ترجمے کے دوران تحقیقی مراحل میں وہ مولانا ظفر علی خاں سے مشورہ لیتے رہے۔ میں نے کئی بار انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولانا نے میرے ترجمے کو اچھا نہیں بہت اچھا فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ والد مرحوم نے اپنی زندگی میں مکمل کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کی تیاری میں بڑا وقت صرف کیا تھا اور وقت ہی نہیں خونِ جگر بھی! مگر افسوس کہ ہماری بے پروائی، غفلت اور ناسمجھی کے سبب یہ قیمتی نایاب مسودہ ضائع ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت اتنی بہت سی خوبیوں سے آراستہ شخصیتیں روز روز نہیں، کبھی کبھار ہی پیدا ہوتی ہیں اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب قدرت کسی قوم یا نسل پر احسان کرنا چاہتی ہے تو ایسی ہستیاں اسے ”انعام“ کے طور پی دی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی ہے:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

مولانا ظفر علی خاں کا مشہور اخبار ”زمیندار“ جسے وہ ہر قسم کے ابتلا اور آزمائش میں باقاعدگی سے شائع کرتے رہے، میں نے اس اخبار کا شباب دیکھا ہے۔ یہ وہ عالم تھا کہ کم از کم اردو صحافت میں اس کا کوئی مدمقابل تھا نہ ہم پلہ اور نہ اس قدر مقبول۔ ملک کے طول و عرض میں ”زمیندار“ کے معرکہ آرا اداریوں، بے باکانہ تبصروں اور قومی نظموں کی دھوم تھی۔ شروع شروع میں اخبار کی پیشانی پر یہ شعر شائع ہوتا تھا

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

بعد میں انگریزی حکومت کے مسلسل استبداد اور اکثریتی فرقے کی پیدا کردہ ریشہ دوانیوں کے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے ”زمیندار“ کی پیشانی پر اپنا یہ شعر شائع کرنا شروع کر دیا تھا:

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

لیکن جن لوگوں نے ”زمیندار“ کا پہلا دور اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے وہ نہ ”زمیندار“ کے اس جوش اور ولوے کو بھول سکتے ہیں نہ ”زمیندار“ کی پیشانی کے اس شعر کو۔ میں خود عرصے تک اس شعر کو پڑھتا رہا لیکن اس کا صحیح لطف اس وقت اٹھا سکا جب شعر کے پس منظر کو قرآنی مفہوم کے عین مطابق دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملا۔

قرآنِ مجید کی آیہ کریمہ یہ ہے:

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِھِمْ

اور اس کا مفہوم اردو میں یہ ہے:

”تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی جب تک کہ تبدیل نہ کریں خود اپنے حالات کو“

اندازہ ہوا کہ قوموں کے کمال و زوال کے اس قرآنی اصول کو شعر میں کس خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔

خود مولانا ظفر علی خاں کا یہ شعر بھی:

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

قرآن کریم میں ارشادِ خداوندی کی دلکش تفسیر ہے۔ اصل آیہ کریمہ درج ذیل ہے:

یُرِیْدُوْنَ لِیُطْفِءُوْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفْوَاھِھِمْ وَاللّٰہُ مُتِمُّ نُوْرِہٖ وَلَوْ کَرِہَ الْکٰفِرُوْنَ o (سورۃ الصف)

اور اس کا مفہوم حسب ذیل ہے:

”چاہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں (کی پھونک) سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا گو کافر برا مانیں“

اسی طرح مولانا ظفر علی خاں کا ایک اور شعر ہے جسے میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں:

توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا

پھر انجام اُس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر

اس شعر میں مولانا کس قدر قیمتی نکتہ بیان کر گئے ہیں۔ اس کا صحیح علم بھی قرآن کریم کی تفسیر کے مطالعے کے دوران ہوا جس میں لفظ ”توکل“ کے معنی یہ بتائے گئے ہیں:

”خداوند تعالیٰ نے جس قدر اسباب پیدا کیے ہیں اُن کو پوری طرح استعمال کرنے کا نام توکل ہے نہ کہ انہیں ترک کرنا (ان کے ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے)۔“

گویا مولانا یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے تمام وسائل کے استعمال اور کوششوں کو آبِ خنجر کی طرح تیز رکھے۔ پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ کوئی کوشش اور دقیقہ اپنی طرف سے اٹھا نہ رکھے اور پھر دیکھے اس کی کوششوں کے نتیجے میں اُسے تائیدِ خداوندی کس طرح کامران و سرخرو کرتی ہے۔ اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انسان کو اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کیلئے نتیجہ قدرتِ خداوندی کے سپرد کر دینا ہی کافی ہے۔

مولانا ظفر علی خاں نے ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے وہ سب بارگاہِ رسالت کا فیض ہے۔ انہیں رسول پاکؐ سے جو گہری محبت اور عقیدت تھی وہ کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ وہ ساری زندگی عشق رسولؐ کے اس کیف و مستی میں سرشار رہے اور ان کا یہ جذبہئ حب رسولؐ وقتاً فوقتاً اشعار میں بھی ڈھلتا رہا۔ مثال کے طور پر ان کا یہ شعر ان کے جاں نثارِ رسول ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے اور والہانہ عقیدت سے لبریز جذبات کی دلکش تصویر بھی:

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہؐ یثرب کی عزت پر

خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

٭٭٭

