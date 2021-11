بنگلہ دیش کے خلا ف ڈیبیو کرنے والے اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق نے انوکھا اعزاز اپنے نام کرلیا

چٹاگانگ(ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے والے قومی ٹیسٹ ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق نے انوکھا اعزاز اپنے نام کرلیا ہے۔

عبداللہ شفیق اب تک واحد پاکستانی اوپنر ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں دو چھکے لگائے۔عبداللہ شفیق نے بنگلہ دیش کے خلاف شاندار انداز میں اپنے کیرئیر کا آغازکیے انہوں نے آج 162 گیندوں کا سامنا کیا اور 52 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے،انکی اننگز میں دو چھکے اور دو چوکے شامل تھے۔انہوں نے اپنی ففٹی بنگلہ دیشی کپتان مومن الحق کی گیند پر چھکا لگا کر مکمل کی۔

Abdullah Shafique is the first Pakistan opener to hit 2 sixes on Test debut.