کورونا کی نئی قسم برطانیہ بھی پہنچ گئی، کتنے کیسز رپورٹ ہوئے؟ تشویشناک خبر آگئی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم 'اومی کرون' کے دو کیسز سامنے آئے ہیں۔

برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید نے کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دونوں افراد نے جنوبی افریقہ کا سفر کیا تھا۔دونوں افراد کو ان کے گھروں پر قرنطینہ کردیا گیا ہے۔کورونا وائرس کی یہ نئی قسم چند روز قبل افریقی ممالک میں سامنے آئی تھی جس کے بعد مختلف ممالک کی جانب سے جنوبی افریقہ سمیت دیگر افریقی ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.

These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.