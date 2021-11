 کورونا کی نئی قسم ، جنوبی افریقہ کے بعد برطانیہ کے خلاف بھی سفری پابندیاں لگنے کا آغاز ہوگیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا کی نئی قسم' اومی کرون' کے دو کیسز سامنے آنے کے بعد سوئٹرزلینڈ نے نے برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کردی ہیں۔

سکائی نیوز کے نمائندے ایلکس کے مطابق سوئٹرزلینڈ نے برطانیہ کو کورونا کے حوالے سے خطرناک ممالک کی لسٹ میں شامل کرلیا ہے۔برطانیہ سے سوئٹرزلینڈ آنے والے مسافروں کو فلائٹ سے قبل کورونا منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا اور سوئٹرز لینڈ پہنچ کر 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔

واضح رہے کہ برطانیہ میں آج کورونا کی نئی قسم کے دو کیسز سامنے آئے تھے دونوں افراد نے جنوبی افریقہ کا سفر کیا تھا۔

