      جنوبی پنجاب کی معاشی ترقی ، استحکام ، 7چیمبر آف کامرس کا نیا اتحاد، ایم او یو سائن

ملتان ( نیوز رپورٹر ) جنوبی پنجاب کے 7 چیمبر آف کامرس خطے کی معاشی ترقی و مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو گئے۔ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ساتھ پنجاب چیمبرز الائنس کے ایم او یو پر دستخط کر دیئے گئے۔خواجہ محمد یوسف سرپرست جبکہ ایوان تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں راشد اقبال ایک سال کے لیے الائنس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایوان تجارت(بقیہ نمبر20صفحہ6پر )

و صنعت ملتان میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملتان ڈی جی خان، رحیم یار خان، بہاولپور، وہاڑی، خانیوال اور جھنگ کے چیمبر آف کامرس کے عہدے داروں سمیت ندیم احمد شیخ سینیٹر نائب صدر شیخ محمد عاصم سعید نائب صدر ملتان چیمبر میاں فرید مغیث شیخ،ملک اسرار اعوان،خواجہ صلاح الدین،خواجہ محمد حسین ،خواجہ محمد عثمان،فضل الہی ،شیخ فیصل سعید سمیت دیگر نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الائنس کے نو منتخب صدر میاں راشد اقبال نے جنوبی پنجاب کے منظور شدہ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندگان کو ملتان چیمبر آمد پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ Alliance of Recognized Chambers of South Punjab کے MOU کو سائن کیا گیا ہے جس کے تحت ہر چیمبر کو اس کی باری پر ایک سال کی مدت کے لئے صدارت سونپی جائے گی۔ اور متفقہ طور پر باری کی ترتیبSECPکے ریکارڈ کے مطابق چیمبر کی Date of Incorporationکی بنیادپر رکھی گئی ہے۔انہوں نے کہا کہ ایوان تجارت و صنعت ملتان کو الائنس کے پہلے سال کیلئے عہدِہ صدارت سنبھالنے کی منظوری دی۔ پوری کوشش کریں گے کہ الائنس کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ ساوتھ پنجاب چیمبر الائنس کا خالصتا مقصد اس خطے میں بہترین اور سازگار کاروباری ماحول اور مواقع پیدا کرنا ہے۔ خطے کی معاشی و صنعتی ترقی، انفراسٹرکچر ڈیویلپمنٹ، صنعت و تجارت کے فروغ، زراعت، ٹوارزم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس جیسے دیگر تمام سیکٹرز کی ترویح و ترقی کے لیے متفقہ طور پر بھرپور کاوشیں کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ باہمی اتفاق کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے ہم جنوبی پنجاب کی تاجر و کاروباری برادری جس میں کارپوریٹ اور ایس ایم ایز شامل ہیں کی بلا امتیاز نمائندگی کریں گے اور ان کو درپیش مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے مل کر کوشش کریں گے۔الائنس کے سرپرست خواجہ محمد یوسف نے خطاب کرتے کہا کہ جنوبی پنجاب کی کاروباری برادری کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا خواب دیکھا تھا اج اس کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے 7 ایوان تجارت تو صنعت مسائل کے حل کے لیے مشترکہ آواز بلند کریں گے اور مل جل کر کام کیا جائے گا انہوں نے تجویز پیش کی کہ الائنس میں ایوان تجارت و صنعت کے ساتھ ساتھ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور ٹریڈرز ایسوسی ایشنز کو بھی شامل کیا جائے تاکہ الائنس کی افادیت و طاقت میں اضافہ ہو اور جنوبی پنجاب کی کاروباری برادری کی ایک مضبوط آواز ایوانوں تک پہنچ سکے۔ایف پی سی سی ائی کے سابق صدر میاں تنویر اے شیخ نے خطاب کرتے کہا کہ 15 سال پہلے الائنس بنایا گیا جس کے وقتا فوقتا اجلاس بھی ہوئے اب باقاعدہ MOU پر دستخط کے بعد الائنس کا بھی باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ کاروباری برادری کو ڈالر کی قدر میں اتار چڑھا، بلند مارک اپ ریٹ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے۔الائنس کے قیام کے بعد ان مسائل کے حل کے لیے انفرادی کی بجائے اجتماعی آواز بلند کی جائے گی جس سے کاروباری برادری کو ریلیف ملے گا۔ اب مشترکہ طور پر اور یک زبان ہو کر آگے بڑھیں گے۔ ایوان تجارت و صنعت ڈی جی خان کے صدر خواجہ محمد الیاس نے کہا کہ الائنس کا قیام یقینا خوش ائند ہے ۔خواجہ محمد یوسف اور میاں تنویر اے شیخ کی سرپرستی میں مل کر کام کریں گے۔ نگران حکومت کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ڈالر کی قدر ایک سطح پر مقرر کی جائے تاکہ برآمدات میں اضافہ ممکن ہو۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر چوہدری ذوالفقار نے خطاب کرتے کہا کہ ریجن کے تمام چیمبر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں جو کہ قابل ستائش ہے۔کاروباری برادری کی مشاورت سے مسائل کے حل کی جانب بڑھیں گے اور مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ الائنس کی قیادت کو چاہیے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مسائل کے حل کے لیے بات کرے۔جھنگ چیمبر آف کامرس کے صدر چوہدری محمد انصر نے کہا کہ کاروباری برادری کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا خوش آئند ہے۔ جنوبی پنجاب سے ایک توانا آواز کے ساتھ متحد ہو کر کاروباری برادری کے لیے کام کریں گے جس سے خطے کی معاشی ترقی کا سفر بھی جلد طے ہوگا اور بزنس مینوں کو بھی ریلیف ملے گا۔ خانیوال چیمبر آف کامرس کے صدر مسعود الرحمن نے کہا کہ الائنس کے قیام سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے قیادت کو چاہیے کہ ریجن کی کاروباری برادری کے مسائل کے خاتمے کے لیے حکومت سے بات کرے۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے صدر محمد اقبال نے کہا کہ مشترکہ کاز کے لیے تمام چیمبرز جمع ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند امر ہے اس سے خطے کی کاروباری برادری کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے مسائل کے حل کے لیے بات کی جائے۔ کاروباری برادری کو کالے قوانین سے نجات دلائی جائے۔وہاڑی چیمبر آف کامرس کے صدر خالد حسین نے کہا کہ ملکی حالات دگرگوں ہیں جس کی وجہ سے بزنس مین بھی مسائل کی گرداب میں پھنسے ہیں۔الیکشن کی آمد آمد ہے۔ معاشی استحکام اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ میثاق معیشت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت پر اکٹھا کیا جائے اور 15 سے 20 سالوں تک معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھا جائے تبھی ملکی معیشت مضبوط ہوگی۔ تقریب کے اختتام پر ایوان تجارت و صنعت کے عہدے داروں میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔[6:13 pm, 26/11/2023]