امام الحق کی دلہن انمول کے قوالی نائٹ، نکاح اور ولیمے پر پہنے گئے جوڑوں کی کیا قیمت تھی؟یقین کرنا مشکل

لاہور (ویب ڈیسک) حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی دلہن انمول محمود کے شادی کی تقریبات پر پہنے گئے دیدہ زیب لباس ان دنوں سوشل میڈیا پر گفتگو کا محور بنے ہوئے ہیں۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق گزشتہ روز 26 نومبر کو امام الحق اور انمول محمود کے ولیمے کی تقریب لاہور میں ہوئی جس میں کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم سمیت کئی معروف کھلاڑیوں نے شرکت کی۔

کرکٹر کی شادی کی تقریبات کا آغاز 21 نومبر منگل کو ناروے میں مہندی کی تقریب سے ہوا تھا جس میں انمول نے معروف پاکستانی فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین (ایچ ایس وائی) کا جوڑا زیب تن کیا۔اس جوڑے کی قیمت 15 لاکھ 50 ہزار روپے تھی جو کہ سرخ ، نارنجی اور سنہرے رنگ کا تھا۔

امام الحق اور انمول کے لیے 23 نومبر کو لاہور میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں بھی سابق اور موجودہ کھلاڑیوں نے شرکت کی، اس تقریب میں امام الحق استاد نصرت فتح علی خان کی قوالی گنگناتے دکھائی دیے۔

انمول محمود نے قوالی نائٹ کے لیے بھی حسن شہریار یاسین (ایچ ایس وائی) کا انتخاب کیا اور سِلور رنگ کی میسکی پہنی جب کہ امام الحق نے اس تقریب کے لیے سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ منتخب کیا۔

جب حسن شہریار یاسین کی ٹیم سے اس جوڑے کی قیمت جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے اس لباس کی قیمت 8 لاکھ 50 ہزار روپے بتائی۔

25 نومبر کو ہونے والے نکاح میں انمول محمود نے خوبصورت ساڑھی پہنی جس کے سوشل میڈیا پر چرچے رہے، کئی افراد نے اس ساڑھی کو بالی وڈ اداکارہ کترینہ کیف کی ریسیپشن (ولیمے) میں پہنی گئی ساڑھی جیسا کہا۔

امام الحق کی دلہن نے ڈیزائنر زینب سلمان کی ساڑھی پہنی جس پر ہاتھ سے کام کیا گیا۔

جیو ویب کو زینب سلمان سٹوڈیو نے تصدیق کی کہ یہ ساڑھی خاص طور پر انمول کی فرمائش پر بنائی گئی جس کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی۔

26 نومبر کو لاہور میں ہی ولیمے کی تقریب ہوئی جس کی تصاویر فوٹو گرافر عزہ شاہین ملک نے شیئر کیں۔

اس کے علاوہ کچھ اور ویڈیو اور تصاویر بھی سامنے آئیں۔

The most valuable gift ALLAH has given me is you 👑❤️

Thank you for showing your love, not just by saying it but by making me feel loved.#ImamulHaqwedding pic.twitter.com/huePMxg4QX