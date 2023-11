امام الحق اور اہلیہ ڈاکٹر انمول محمود کے ولیمے کی ویڈیوز منظرِ عام پر آ گئیں

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے بھتیجے اور بلے باز امام الحق اور اہلیہ ڈاکٹر انمول محمود کے ولیمے کی خوبصوت تصاویر و ویڈیوز منظرِ عام پر آ گئیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل مختلف ویڈیوز میں ولیمے کی اس یاد گار تقریب میں ہونے والی آتش بازی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

on very special day! our wedding reception filling with special memories you can treasure forever!

Two become one - what a beautiful feelings #Imamulhaqwedding pic.twitter.com/jbaxI15Lxr