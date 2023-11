غزہ جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع ہوگئی، قطری وزارت خارجہ

غزہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) غزہ میں جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع ہوگئی، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہنا تھا کہ قطر کی ریاست نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کو مزید دو دن تک بڑھانے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.