”محمد حفیظ کی کرائی گئی گیند نا سا نے خلا میں ڈھونڈ لی “

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے محمد حفیظ کی کرائی گئی گیند کو ایک بار پھر مزاحیہ کیپشن کے ساتھ شیئر کروادیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2019 میں قومی کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر محمد حفیظ کی کرائی گئی گیند کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ لکھا ’بڑی خبر یہ ہے کہ حفیظ کی کرائی گئی گیند ناسا نے چاند پر ڈھونڈ لی ہے۔واضح رہے کہ محمد حفیظ کے ہاتھ سے گیند پھسل کر اوپر کی جانب چلی گئی تھی ۔

We already know what @NASA's big announcement is...

They've located the Hafeez moonball! ???? pic.twitter.com/vcdGW2DrKh