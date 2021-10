وزیراعظم عمران خان اور برطانیہ کے شہزادہ چارلس کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی تعاون بڑھانے پر اتفاق 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان اور برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔وفاقی دارالحکومت اسلام آبادمیں قائم برطانوی ہائی کمشنر کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے ٹیلی فونک بات چیت کے دوران طے پایا۔برطانوی سفارتخانےکےمطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے دولت مشترکہ کے مملک کے درمیان قریبی تعلقات کی تصدیق کی۔

برطانوی شہزادہ چارلس نےوزیراعظم عمران خان سے بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان خطے میں کلیدی کردار کا حامل ملک ہے۔پرنس آف ویلزنے پاکستان کے 10 بلین ٹری منصوبے پر بھی وزیراعظم عمران خان سے گفتگو کے دوران مبارکباد دی۔برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور شہزادہ چارلس نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

