سعودی عرب نے پاکستان کی بڑی مدد کا اعلان کردیا

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے نتائج سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں۔

فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے سینٹرل بینک میں تین ارب ڈالر رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ سعودی حکومت رواں سال ایک اعشاریہ دو ارب ڈالر کا ریفائن تیل بھی پاکستان کو فراہم کرے گا۔

Breaking news

Saudi Arabia announcement support Pakistan with 3 billion US dollar as deposit in Pakistan central bank

and also financing refined petroleum prodcut with 1. 2 billion us dollars during the year https://t.co/z2izW1avIT https://t.co/z2izW1avIT