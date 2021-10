بنگلہ دیش کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا

دبئی سٹی (ویب ڈیسک) بنگلادیش کےدائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر محمد سیف الدین انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوگئے۔

آئی سی سی ٹی ٹو ئنٹی ورلڈ کپ کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے سیف الدین کے متبادل کھلاڑی کی منظوری بھی دے دی۔

Bangladesh player ruled of the #T20WorldCup 2021.

More details on his replacement ???? https://t.co/KiJ2cLASm5