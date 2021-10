نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کے بعد بابراعظم نے ٹویٹر پر کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفی شیئر کرتے ہوئے زبردست پیغام جاری کر دیا

ابوظہبی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے نیوزی لینڈ سے میچ کے کامیابی کے بعد ’پرفیکٹ سیلفی نمبر دو‘ شیئر کرتے ہوئے ٹیم کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔

انہوں نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ الحمدللہ، دوسری جیت بھی ہماری ہوئی، بابر اعظم نے کہا کہ ہماری ٹیم نے ایک بہترین ٹیم کے خلاف بولنگ ، فیلڈنگ اور بیٹنگ کا شاندار مظاہرہ کیا ۔

Alhumdulillah, 2/2. What an amazing display of bowling, fielding and batting against a quality side! The best part is the entire team chipping in and playing their roles in the victory of Pakistan. More prayers needed as all eyes set on the next game. ???????? pic.twitter.com/kbbFeUDsQh