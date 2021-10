شعیب اختر کے ساتھ نعمان نیاز کا ناروا سلوک ، سینئر صحافی مبشر لقمان بھی سابق فاسٹ باولر کے حق میں بول پڑے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں کامیابی کے بعد پی ٹی وی سپورٹس پر جاری پروگرام میں شعیب اختر اور میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان نا خوشگوار واقعہ پیش آیا جس پر کرکٹ شائقین فاسٹ باولر کے حق میں میدان میں آ رہے ہیں اور اب سینئر صحافی مبشر لقمان بھی بول پڑے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق مبشر لقمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ”پی ٹی وی پر قومی ہیرو شعیب اختر کے ساتھ بد تمیزی کا ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، شعیب اختر سچا ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر نعمان نے بین الاقوامی سٹار کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ۔“

Very sorry to see the clip of Nauman Niaz insulting our national hero @shoaib100mph on PTV. Shoaib is a true hero and will always be. I cant believe Dr Nauman acted this way with an International celebrity in such a rude manner. Unbelievable