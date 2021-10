بھارت میں وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں کی مسجد میں توڑ پھوڑ بھارت میں وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں کی مسجد میں توڑ پھوڑ

اگرتلہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست تریپورا میں ہندو انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد (وی ایچ پی) کے کارکنوں نے احتجاجی جلوس کے دوران ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق وی ایچ پی نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف پرتشدد واقعات پر ضلع دھرما نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران انتہا پسند ہندوؤں نے چمتیلا کے علاقے میں ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی دکانوں کو لوٹ مار کے بعد نذرِ آتش کردیا۔

مسجد میں توڑ پھوڑکا واقعہ پیش آنے کے بعد ضلع دھرما نگر میں دفعہ 144 نافذ کردی گئی ہے۔ ڈپٹی سپریٹنڈنٹ آف پولیس بھانوپوڈا چکروتی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نےدونوں فریقوں کی قیادت سے بات چیت کی ہے جس کے بعد حالات کنٹرول میں ہیں۔

3 shops in this area were owned by Amirudin. Out of which 2 were grocery stores& remaining was a godown. Allegedly, the goons burnt down his shop&godown which led to loss of at least Rs10 Lakh. This was the sole earning member in a family of 13 people. #TripuraMuslimsUnderAttack pic.twitter.com/9yki9CX6by