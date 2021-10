افغانستان کے خلاف میچ ، پاکستان نے نئے 'ہتھیار' تیز کرنا شروع کردئیے

ابوظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان سے میچ سے قبل پاکستان ٹیم نے پریکٹس شروع کردی ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری تصاویر میں سرفراز احمد، عثمان قادر، وسیم جونیئر، محمد نواز ، خوشدل شاہ اور حیدر علی کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، پریکٹس سیشن کے دوران کوچ ثقلین مشتاق بھی موجود ہیں جو کھلاڑیوں کو ٹپس دے رہے ہیں۔حیران کن طور پر پریکٹس سیشن میں پاکستان کے ان کھلاڑیوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا جنہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں حصہ لیا تھا۔

Six Pakistan players Sarfaraz Ahmed, Usman Qadir, Mohammad Wasim Jnr, Mohammad Nawaz, Khushdil Shah and Haider Ali had a nets session at the ICC Academy today.#WeHaveWeWill pic.twitter.com/bLCG6gHs9V