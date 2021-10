پی ٹی وی کے پروگرام میں شعیب اختر کے استعفے کے بعد ایکسپرٹ پینل میں موجود غیر ملکی کھلاڑی نے کیا کہا ؟ ڈاکٹر نعمان نیاز کو منہ پر ہی شرمند ہ کردیا 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق برطانوی کرکٹر ڈیوڈ گاور بھی شعیب اختر کی حمایت میں سامنے آگئے،ڈاکٹر نعمان نیاز کے سامنے ہی واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا ۔

سرکاری ٹی وی شو میں پیش آئے واقعے کے بعد ایکسپرٹ پینل میں شامل سابق برطانوی کرکٹر اور کمنٹیٹر ڈیوڈ گاور نے کہا کہ ایسا واقعہ ٹی وی پر کبھی نظر نہیں آیا،ہماری ٹیم سے ایک بندہ کم ہو گیا،مگر ہم ابھی بھی اچھی ٹیم ہیں۔

#ShoaibAkhtar has resigned and left the show. The damage control by doc didn't work. Even David Gower shown his displeasure.

Nauman Niaz must be sacked. pic.twitter.com/goDVJqS17Z