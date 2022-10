اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف کا 75 ویں یوم سیاہ کے حوالے سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آج کے روز 1947 کو بھارت نے غیر اخلاقی اور زبردستی جموں کشمیر پر قبضہ کیا، دنیا کو بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہییں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ 27 اکتوبر جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں،یہ دن کشمیریوں کی شاندار ہمت کا منہ بولتا ثبوت ہے ،جو انہوں نے گزشتہ 75 برسوں کے دوران بھارتی قابض افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے،آج پاکستانی عوام کشمیریوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کرتے ہیں۔

دنیا کو جموں کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہئیں، جو کہ ایک بہت زیادہ عسکری وادی ہے۔ آزادی کی خواہش کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔

Today, the people of Pakistan pay rich tribute to Kashmiris & vow to keep standing by them in their just struggle. The world should not turn a blind eye to Indian human rights abuses in IIOJK, which is a heavily militarized valley. Urge for freedom cannot be suppressed for long. https://t.co/KFX8gBtSKQ