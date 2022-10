متنازعہ پریس کانفرنس، تحریک انصاف نے فیصل واوڈا کو زوردار جھٹکا دیدیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف نے فیصل واؤڈا کو پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق متنازع بیان پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی پارٹی رکنیت معطل کردی۔

اس حوالے سے پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی حیدر زیدی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شوکاز نوٹس کا عکس بھی شیئر کردیا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ فیصل واؤڈا کا بیان پارٹی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا اور چیئرمین پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی سندھ کے صدر کو شوکاز سے متعلق ہدایت کردی ہے۔

Show cause notice issued to Faisal Vawda! End of story. pic.twitter.com/iUlRyEt7kw

انہوں نے مزید کا کہ عمران خان نے علی زیدی کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر فیصل واؤڈا کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کو کہا ہے۔

Faisal wavda statement does NOT represent party policy and views. President sind has been told on the instructions of the chairman @ImranKhanPTI , to issue show cause notice to faisal for violating party policy https://t.co/V5f59d9ZaW

اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما آمنے سامنے آگئے، پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے فیصل واؤڈا پر لانگ مارچ برباد کرنے کا الزام عائد کردیا۔علی زیدی کی جانب سے بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب فیصل واؤڈا نے اسلام آباد میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق پریس کانفرنس اور کہا کہ مجھے اس مارچ میں خون ہی خون اور جنازے نظر آ رہے ہیں۔

بعدازاں علی زیدی نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ فیصل واؤڈا نے ہماری لانگ مارچ برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی وی سمیت تمام چینلز نے یہ پریس کانفرنس نشر کی ہے جس سے یہ واضح ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے اسے لانچ کیا ہے۔

Vawda tried to damage our #LongMarch

Interestingly all channels + PTV covered the presser so it’s clear that #ImportedGovernment launched him. But he made no sense.

When @ImranKhanPTI has clearly issued instructions for all to remain peaceful, what weight does his presser carry?