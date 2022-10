کینیڈا؛ دیوالی تقریبات میں خالصتان کے پرچم ، بھارتی تارکین میں تصادم

اوٹاوا (ویب ڈیسک) کینیڈا میں ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی تقریبات میں بھارتی اور خالصتان کا پرچم لہرانے والے سیکڑوں تارکین وطن آپس میں لڑ پڑے، جس میں کچھ افراد کو زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔

In Canada, Pro-Khalistanis Clash With Indians During Diwali Celebrations

