عسکری حکام کی پریس کانفرنس پر بلاول کا ردعمل بھی آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دیدیا۔

ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کینیا میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نجی ٹی وی کے سینئر صحافی ارشد شریف اور امریکی سائفر سے متعلق غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا۔

Transition of establishment from controversial to constitutional role is vital for Pakistans progress & prosperity. PPP has struggled for this for 3 generations. Press conference by DGISI & ISPR is unprecedented & historic. Institutional desire to transition must be encouraged.