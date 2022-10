لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر محمد عامر نے زمبابوے کے ہاتھوں قومی ٹیم کی شکست کے بعد چیئر مین پی سی بی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپرانہوں نے کہاکہ ''میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سلیکشن کمزور ہے ،اب اس بات کی ذمہ داری کون لے گا،،۔محمد عامر کا کہنا تھا کہ میرا خیال سے اب نام نہاد چیئر مین پی سی بی سے چھٹکارے کا وقت ہےجو خدا اور نام نہاد چیف سلیکٹر بنا ہوا ہے۔

from day one I said poor selection ub is cheez ki responsibility kon le ga I think it's time to get rid of so called chairman jo pcb ka khuda bana hwa hai and so called chief selector.