جدید ترین میزائل شکن نظام کا پاکستانی جواب

کئی بار ایسا ہوا ہے کہ قدرت نے ممولوں کو شاہبازوں سے لڑوا دیا ہے اور ناتواں اور کمزور سے یہ پرندے عقابوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔۔۔ ہم ایک بار چاغی کے پہاڑوں میں ہرنوں کا شکار کرنے گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے جیپ روک لی۔ فاختہ کے سائز کا ایک پرندہ جو اس علاقے میں عام پایا جاتا ہے(اور اسے ’سی سی‘ کہتے ہیں) ایک شِکرے کے سامنے بازو پھیلائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ شِکرا جب بھی اس کی طرف جارحانہ موڈ میں آگے بڑھتا تو وہ سیسی بھی اسی انداز میں جواب دیتی۔(یا دیتا) یہ منظر دس منٹ تک جاری رہا۔ ہم نے جیپ سٹارٹ کی تو اس کے شور سے دونوں اڑ گئے۔۔۔۔ لیکن فرار میں پہل شِکرے نے کی۔

یہ واقعہ مجھے اس لئے یاد آیا کہ انڈین آرمی کے چیف آج کل پاکستان پر حملے کی تیاریوں کے بخار میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ ہم گزشتہ دو برس کی طرح ایک سرجیکل سٹرائیک کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور سبھا میں یہی بات دہرائی اور آج ہی کسی چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کررہے تھے کہ اب سرجیکل سٹرائیک کا پلان زیرِ قالین کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا جارحانہ منصوبہ روبہ عمل لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کی کوئی تفصیل موصوف نے نہ بتائی۔ البتہ اتنا انکشاف کیا کہ اس نئی ٹیکٹیکس کو اس وقت تک منظر عام پر نہیں لایا جائے گا جب تک اس کی نوک پلک درست نہیں کر لی جائے گی اور اس کو باقاعدہ لانچ نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ نیا اٹیک پلان کیا ہو گا اس کے بارے میں سارا ہندوستان سوچ رہا ہے اور امیدیں لگا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں پاکستان کو ’سبق‘ سکھا دیا جائے گا۔۔۔

اللہ اللہ خیر سلا!

اس تازہ ترین گیدڑ بھبھکی کے جواب میں ابھی تک آئی ایس پی آر کے توسط سے ہمارے آرمی چیف کا کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی GHQ میں اس بڑھک کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ ابھی اگلے روز تو جنرل ہیڈکوارٹرز کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے میدان میں آ جائے، ہم تیار ہیں۔ اس لئے بار بار اس جواب کو دہرا کر اس کی پروفیشنل تاثیر زائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

حال ہی میں فرانس کے سابق صدر ہالینڈے نے شری نریندر مودی کو ’چور‘ کا خطاب دیا ہے۔ اس کی وجہ یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔فرانس ساختہ ریفل طیاروں کا سودا جو انڈیا نے منسوخ کر دیا ہے اس کے تناظر میں ہالینڈے نے اپنے دورِ اقتدار میں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا، اس کا برملا اظہار کر دیا ہے۔

ہندوستان، پاکستان کے مقابلے میں ایک بڑا ملک ہے اور جاری حالات میں تو اس کی ’بڑائی‘ اور بھی ظاہر و باہر ہو رہی ہے۔اس کی سالانہ GDP کی شرح اور اس کے زرمبادلہ کے ذخائر، پاکستان کے مقابلے میں اس حجم کے ہیں کہ جنرل روات کو پاکستان پر چڑھ دوڑنے کے اشتیاق میں مبتلا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس قسم کی کئی غلطیاں پہلے بھی دنیا میں ہو چکی ہیں۔ اور تاریخِ جنگ و جدل ان سے ’’نَکونَک‘‘ بھری ہوئی ہے کہ تکبّر ہمیشہ متبکرّ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔۔۔ قدرت کوئی نہ کوئی سبب ایسا بنا دیتی ہے کہ مغرور کا سر نیچا ہو جاتا ہے:

خونِ اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں

توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ، طلسمِ سامری

زیادہ دیر نہیں گزری۔کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مارچ 2017ء میں امریکہ میں ایک ملٹری سمپوزیم ہو رہا تھا جس میں ایک امریکی جنرل ،جنرل ڈیوڈ پرکنز (David Perkins) نے یہ بَڑ ہانکی تھی کہ ’’ہمارے ایک اتحادی نے دشمن کا ایک جدید ترین ڈرون، پٹریاٹ میزائل سے مار گرایا ہے‘‘۔یہ سن کر اہلِ محفل کی تالیوں سے سارا ہال گونج اٹھا۔ لیکن جب شور ذرا کم ہوا تو ایک طرف سے آواز آئی: ’’اس ڈرون کی قیمت تو صرف 200 ڈالر تھی جبکہ ایک پٹریاٹ اینٹی بلاسٹک میزائل 30لاکھ کا آتا ہے۔۔۔ اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟‘‘

کولڈ وار کے تیس سالہ دور (1960ء تا 1990ء) میں امریکہ اور سوویت یونین اپنی اپنی جوہری ٹیکسال، جوہری وار ہیڈز سے بھرنے میں لگے رہے۔ لیکن جب دونوں طرف سے ان کے استعمال کا موقع نہ آیا تو دونوں ’سرداروں‘ کو عقل آ گئی اور دونوں نے نیوکلیئر وار کے باہمی خودکشی کے ڈاکٹرین کے خلاف یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ملکوں میں کسی ایک بڑے شہر کو منتخب کرکے اس کے گردا گرد اینٹی بلاسٹک میزائلوں کا دفاعی جال تان دیا جائے گا اور باقی شہروں کو اس میزائل شکن دفاع سے آزاد کرکے ان میزائلوں کی پروڈکشن محدود کر دی جائے ۔ اس معاہدے پر اس دور کے دونوں صدور (ریگن اور برزنیف) نے دستخط کر دیئے۔

لیکن دونوں ملکوں نے چوری چوری اس فیلڈ میں ریسرچ جاری رکھی اور نئے نئے فضائی دفاع کے نظام بناتے رہے۔ آج امریکہ کے تھاڈ (THAAD) سسٹم اور روس کے S-400سسٹم اسی ریسرچ کا ثمر ہیں۔ ان دونوں نظاموں (Systems) کی تفصیلات اور ان کی کارکردگی ایک وسیع موضوع ہے لیکن ان کی تاثیر اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امریکہ نے ہندوستان، ایران، چین اور شام کو وارننگ دی ہے کہ خبردار اگر کسی نے روس کا فضائی دفاعی نظام (S-400) خریدا۔ اگر خریدنا ہے تو ہمارا THAAD خریدو وگرنہ۔۔۔

لیکن غور فرمایئے کہ اس سٹیٹ آف دی آرف فضائی دفاعی نظام کا اگر پاکستان جیسا غریب ملک بغور مشاہدہ کرتا رہے اور اس سے کچھ سیکھتا رہے۔ اور پھر دونوں (امریکی اور روسی)نظاموں سے بے نیاز ہونے کی کوئی تدبیر نکال لائے تو وہ وہی بات ہوگی جس کا ذکر کالم کے آغاز میں کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی قدرت، ممولے کو شاہباز سے لڑوا دیتی ہے!

دفاعی تحقیق کے ایک گلوبل انٹلی جنس ادارے نے یہ خبر دی ہے کہ: ’’جنوبی ایشیاء میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس یہ (میزائل شکن) ٹیکنالوجی موجود ہے‘‘۔۔۔۔ اس نشریئے کے اصل الفاظ یہ ہیں:

A feat wich was confirmed by the Defence Intelligence Agency of the U.S military makes PAKISTAN the only state in South Asia so far,to have this technology.

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا THAAD اور پیٹریاٹ دونوں امریکی سسٹم ہیں اور دونوں کی شرحِ کارکردگی و کامیابی قابلِ تحسین ہے۔ اور یہی حال روس کے S-400 کا بھی ہے۔ روسی سسٹم، امریکی سسٹم کے مقابلے میں زیادہ کارگر پایا گیا ہے اس لئے انڈیا نے کہ جو امریکہ کا ایک تازہ تازہ سٹرٹیجک اتحادی بنا ہے، امریکہ کی بجائے روس سے S-400 سسٹم خریدنے کا ڈول ڈالا ہے جس کے خلاف امریکہ نے اول اول منفی ردعمل ظاہر کیا تھا۔۔۔ لیکن پھر ہوش آ گیا۔۔۔ حال ہی میں جب امریکی وزرائے دفاع و خارجہ، بھارتی وزرائے دفاع و خارجہ سے دہلی میں ہمکلام ہوئے تھے اور جس کو 2+2 کانفرنس کا نام دیا گیا تھا تو اس میں ہندوستانی وزیروں نے امریکی وزیروں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہم روسی سسٹم خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ معاہدہ 5ارب امریکی ڈالر کا ہے (جو شاید امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا اور اس کی رال ٹپک رہی ہے۔)

پاکستان کا خزانہ اگرچہ خالی بتایا جارہا ہے لیکن اس کے ملٹری دماغ خالی نہیں بیٹھے۔ انڈیا کے پاس اس نظام کی موجودگی اگرچہ پاکستان کے لئے وجہ تشویش ہے لیکن وہ انڈیا کو کسی بھی عسکری فیلڈ میں زیادہ آگے نکل جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ اسلحہ کی دوڑ میں شریک نہیں ہوگا لیکن کم سے کم ڈیڑنس ضرور برقرار رکھے گا۔۔۔۔

ویسے تو S-400 سسٹم بہت ٹیکنیکل اور پیچیدہ نوعیت کا نظام ہے لیکن مختصراً کہا جائے تو اس کے دو حصے ہیں۔۔۔۔ ایک راڈار اور دوسرا میزائلوں کی کھیپ۔۔۔ اس میں جو ریڈار نصب ہیں وہ حملہ آور میزائل یا طیارے کو ٹریک کرتے ہیں۔ اس کی افقی رینج400کلو میٹر اور ارتفاعی رینج 36کلو میٹر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن کا کوئی میزائل یا طیارہ اگر 400کلو میٹر دور ہو یا 36 کلو میٹر کی بلندی پر اڑ رہا ہو تو اس کو ٹریک کرنا کتنا بڑا ٹیکنالوجیکل بریک تھرو ہوگا!۔۔۔اس سسٹم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جونہی دشمن کا کوئی ہدف ریڈار پر نمودار ہوتا ہے، میزائل بیٹریاں تیار ہونا شروع کردیتی ہیں اور آنے والے طیارے یا میزائل کو راستے ہی میں (ٹکراکر) برباد کردیا جاتا ہے۔

پاکستانی لڑاکا طیارے ایف۔16 کی حدِ ارتفاع 50ہزار فٹ یا 15کلو میٹر ہے اور جہاں تک افقی رینج کا تعلق ہے تو جونہی کوئی پاکستانی طیارہ یا میزائل اپنی کسی ائرفیلڈ یا لانچنگ پیڈ سے اوپر اٹھے گا تو فوراً S-400 کی زد پر آ جائے گا اور اگر اس پاکستانی میزائل یا طیارے پر جوہری بم رکھے ہوں گے تو وہ بھی نشانہ بن جائیں گے اور پھٹ جائیں گے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بحرالکاہل یا بحرہند یا بحراوقیانوس تو حائل نہیں۔ لہٰذا ہندوستان یہ جرات نہیں کرے گا کہ وہ کسی پاکستانی ہدف کو S-400 سے نشانہ بنائے(چین کی بات اور ہے۔۔۔ وہ جانے اور انڈیا جانے!)

اس کی بجائے پاکستان کا انحصار فی الحال اپنے چھوٹے سائز کے جوہری بموں پر ہوگا جو انڈیا کی طرف سے ’’کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین‘‘ کی محدود جنگ والے ڈاکٹرین کے توڑ کے لئے کافی و شافی ہیں۔ اس کو MIRV یعنی ’’ملٹی پل انڈی پنڈنٹلی ٹارگٹ ایبل ری انٹری ویکل‘‘ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی میزائل سے جب وارہیڈ کا حصہ الگ ہوتا ہے تو ہدف پر آتے آتے اس حصے میں متعدد چھوٹے جوہری بم نکل کر اپنے اپنے مقرر شدہ اہداف کو برباد کر دیتے ہیں۔

یہ اینٹی بلاسٹک میزائل سسٹم چونکہ S-400کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے بہت جلد پاکستان کو بھی روس سے رجوع کرنا پڑے گا۔۔۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان اس S-400 کی خریداری صرف اور صرف چین کے لئے کر رہا ہے ، پاکستان کے لئے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، انڈیا کو اس سسٹم کی خرید کی اجازت دینے پر نیم رضا مند ہے۔ لیکن پاکستان کو چونکہ پہلے ہی اس ٹیکنالوجی سے کافی حد تک آشنائی ہو چکی ہے اس لئے پاکستان کو اپنے غنیم نمبر ایک کو ٹھکانے لگانے میں زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی۔

