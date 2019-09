انسٹاکارز کارگالا میں پہلے سے چیک کی گئی سینکڑوں گاڑیاں متوقع خریداروں کو پیش کی جائیں گی انسٹاکارز کارگالا میں پہلے سے چیک کی گئی سینکڑوں گاڑیاں متوقع خریداروں ...

لاہور(پ ر)انسٹاکارز کے زیر اہتمام لاہور اور کراچی میں بیک وقت انسٹا کارز کار گالا منعقد کیا جائے گا۔ یہ ایونٹ 28اور 29ستمبر، 2019 کو منعقد کیا جائے گااور دونوں دن صبح 10.00بجے سے شام 6.00 بجے تک جاری رہے گا۔ لاہور میں یہ ایونٹ میٹروکیش اینڈ کیری، ٹھوکر نیاز بیگ میں جبکہ کراچی میں میٹروکیش اینڈ کیری، یونیورسٹی روڈ پر منعقد کیا جائے گا۔انسٹاکارزاستعمال شدہ گاڑیوں کی فروخت میں، اپنی نوعیت کا منفرد ریٹیلر ہے جس کا مقصد پاکستانی صارفین کے لیے استعمال شدہ گاڑیوں کی خریداری کے تجربے کو سادہ بنانا ہے۔

دونوں شہروں میں انسٹاکار زکارگالا کا انعقاد اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔اس ایونٹ میں، ایک ہی چھت کے نیچے،متوقع خریداروں کو پہلے سے چیک کی گئی استعمال شدہ سینکڑوں گاڑیوں میں سے انتخاب کا موقع ملے گا۔انسٹا کارز کار گالا اپنی نوعیت کا منفرد اوپن ہاؤس ایونٹ ہو گا جس میں انسٹا کارز کی خدمات کی اہمیت کا مظاہرہ کیا جا ئے گا اور متوقع خریداروں کو پہلے سے چیک کی گئی سینکڑوں گاڑیوں تک رسائی حاصل ہو گی۔ انسٹاکارز کی جانب سے ایک خصوصی بوتھ قائم کیا جائے گا تاکہ متوقع خریداروں کو انسٹاکارز کی انونٹری میں سے پہلے سے چیک کی گئی کاروں میں سے انتخاب میں سہولت فراہم کرنے کے علاوہ دیگر اہم خدمات بھی فراہم کی جا سکیں۔ اس ایونٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انسٹاکارز کے سینئر مینیجر آپریشنز، شناور خان نے کہا،”انسٹا کارز میں،ہمیں معلوم ہے کہ استعمال شدہ گاڑی کی خریداری ایک مشکل کام ہے اورخاص طور پر،ایسی صورت میں،جب پاکستان میں استعمال شدہ کاروں کی مارکیٹ غیرمنظم ہے اوراس کا کوئی ڈھانچہ بھی نہیں ہے (unfractured)۔ انسٹاکارز کار گالا کے انعقاد کی صورت میں ہمارا مقصد اس طریقہ کار کو آسان بنانا اور خریداروں کو پہلے سے چیک کی گئی استعمال شدہ سینکڑوں گاڑیوں تک آن لائن رسائی فراہم کرنا ہے اور اسی کے ساتھ محفوظ ٹرانزیکشن اور کسی پریشانی کے بغیر کاغذی کارروائی یقینی بنانا ہے۔ ہم اپنے پہلے انسٹاکارز کار گالامیں متوقع خریداروں کو خوش آمدید کہنے اور اس بات کو ثابت کرنے کے منتظر ہیں کہ ہمارا انسٹاکارز کی ٹیگ لائن 'Buy your dream car the smart way' کس قدرمناسب ہے۔“ انسٹارکارز کے ریٹیل سینٹرز کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع ہیں جہاں پہلے سے چیک کی گئی استعمال شدہ گاڑیوں کی بہت بڑی ورائٹی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ انسٹاکارز کسٹمرز کو ملک بھرمیں سینکڑوں گاڑیوں میں سے ان کی مرضی کی کار منتخب کرنے، کسی پریشانی کے بغیر کاغذی کارروائی مکمل کرنے اور محفوظ ٹرانزیکشن میں مدد کرتا ہے۔انسٹا کارز اپنی کارکردگی میں مزید بہتری اور شفافیت کے ذریعے اپنے کسٹمرز کے یادگار سفر میں مزید ویلیو شامل کرنا چاہتا ہے۔

