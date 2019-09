’بس اب ہم نے فیصلہ کرلیا ہے کہ ۔۔۔ ‘ عمران خان کی تقریر ختم ہوتے ہی کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بڑا اعلان کردیا

اوٹاوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹسن ٹروڈو نے اپنے ملک میں 2 ارب درخت لگانے کا اعلان کردیا۔

کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فیصلہ کن انداز میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ’ ہم اگلے 10 سال میں 2 ارب درخت اگائیں گے، بات ختم، بس اتنا ہی ٹویٹ تھا۔‘

خیال رہے کہ جسٹن ٹروڈو کا یہ ٹویٹ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جاری سونامی منصوبے سے متاثر ہو کر یہ ٹویٹ کیا ہے ، وزیر اعظم عمران خان کی جنرل اسمبلی سے تقریر کے ابتدائی حصے سے متاثر ہو کر کیا ہے یا کسی اور وجہ سے کیا ہے۔

We’ll plant 2 billion trees over the next ten years. That’s it. That’s the tweet.