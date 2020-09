لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنے والد کے خلاف جاری نئی حکمت عملی کو بے نقاب کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک شخص نے کہا کہ

مجھے ایک منظم'' disinformation،، کیمپین لگ رہا ہے جسکا مقصد "ذرائع" کے نام سے ن لیگی راہنماؤں کا نواز شریف سے اختلاف کا تاثر دینا ہو سکتا ہے۔اس پر جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا ''جی ،یہ ایک نئی حکمت عملی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح یہ ناکام ہو گی ۔انہوں نے کہا کہ بد ترین نشانہ بنانےکے باوجود جس طرح لیگی رہنماوں نےنواز شریف کی لیڈر شپ میں اتحادکا مظاہرہ کیاہے ،ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ منہ کی کھائیں گے۔ ،،

Yes, this is the new strategy, but they like always will bite the dust Insha’Allah. It is unprecedented how PML-N has remained united under the leadership of MNS despite naked victimisation. منہ کی کھائیں گے ایک بار پھر انشاءاللّہ https://t.co/AeBU5iry2f