مبینہ فحش ویڈیو لیک ہونے کا معاملہ، ن لیگ کے رہنما محمد زبیر خود میدان میں آ گئے ، ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نوازشریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے گزشتہ شب انٹر نیٹ پر وائرل ہونے والی غیر اخلاقی ویڈیو کو جعلی قرار دیدیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر نے غیر اخلاقی ویڈیو کے مبینہ لیک کے معاملے پر خاموشی توڑ دی ہے ،انہوں نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ” میرے خلاف جعلی اور جھوٹی ویڈیو جاری کرنا سیاست نہیں بلکہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے ، اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے انتہائی شرم ناک حرکت کی۔“محمد زبیر کا کہنا تھا’ ’میں نے اپنے ملک کی ایمان داری، وقار اور عزم کے ساتھ خدمت کی ہے۔ میں پاکستان کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔“

یہ ویڈیو گذشتہ روز سے پاکستان میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اور صارفین اس پر تبصرے اور میمز بھی شیئر کر رہے ہیں۔

This is no politics. In fact a new low !! By launching a fake & doctored video against me.

Whoever is behind this has done an extremely poor & shameful act. I have served my

country with honesty,integrity & commitment. Will continue to raise my voice for betterment of Pakistan.