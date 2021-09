فرانسیسی صدر میکرون کوشہری نے انڈہ ماردیا

پیرس(ڈیلی پاکستان آن لائن ) فرانسیسی صدر میکرون کو لیون شہر کے دورے پر شہر ی نے انڈہ مار دیا جبکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انڈہ مارنے والے شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔

نجی ٹی وی ہم نیوز کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون لیو ن شہر کے دورے پر تھے اور اس دوران میکرون کوشہر ی کی جانب سے انڈے کا نشانہ بنایاگیا جو کہ فرانسیسی صدر کے کندھے پر لگا۔

یاد رہے کہ اس سے قبل میکرون کو ایک شہری سے تھپڑ بھی پڑا تھا۔

French President Emmanuel Macron is hit by an egg during a food event in Lyon, France. The young culprit was arrested by the security service at the scene pic.twitter.com/VduMNsys0T