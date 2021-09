کرس گیل کے   گانے' پنجابی ڈیڈی'   کی ویڈیو ریلیز کردی گئی

جمیکا(ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیز کرکٹ سٹا ر بلے باز کرس گیل نے اپنے گانے ’پنجابی ڈیڈی‘ کی ویڈیو جاری کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کرس گیل نے 23 ستمبر کو پنجابی ڈیڈی کی آڈیو جاری کی تھی تاہم اب کرکٹر نے گزشتہ روز اپنے یوٹیوب چینل پر گانے کی ویڈیو بھی ریلیز کردی ہے۔ویسٹ انڈین کرکٹر کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام اور ٹوئٹر پر گانے کی ویڈیو جاری ہونے کی اطلاع دی گئی جب کہ ویڈیو میں انہیں پنجابی لباس کرتا، دھوتی اور پگڑی میں ملبوس دیکھا جاسکتا ہے۔

OUT NOW!! #PunjabiDaddy Music Video out on my YouTube channel.. click the link https://t.co/Ux50hNV6ey #TripleCenturyRecords pic.twitter.com/3q25yMqQhA