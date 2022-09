شوہرکے ہاتھوں قتل ہونیوالی سارہ انعام کی سوشل میڈیا پر کی گئی آخری پوسٹ سامنے آ گئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک)سینئر صحافی ایاز امیر کے قتل ہونے والی بہو سارہ انعام کی سوشل میڈیا پر کی گئی آخری پوسٹ سامنے آ گئی ہے جو کہ نامور صحافی کی جانب سے شیئر کی گئی۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق صحافی مہر بخاری نے سارہ اور شاہنواز کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ سارہ انعام اور وہ کینیڈا کے ایک کالج میں زیر تعلیم تھیں، سارہ ایک مہربان ، رحم دل اور نرم گو خاتون تھی، یہ ان کی پہلی شادی تھی، سارہ نے دنیا کی بہترین جگہوں پر کام کیا،دنیا کا سفر کیا اور اب وہ ایک مضبوط گھرانہ تشکیل دینےکی خواہشمند تھی۔

I went to college with Sarah Inam in Canada. The sweetest, kindest soul. Soft spoken, brilliant, majoring in Economics.

This was her first marriage.

She had worked at the best places, traveled the world & now wanted to settle down, build a strong healthy home#JusticeForSarah pic.twitter.com/5DA9gSD86g