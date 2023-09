اے سی سی اے کی معاشی ترقی کے حوالے سے ملتان میں کانفرنس اے سی سی اے کی معاشی ترقی کے حوالے سے ملتان میں کانفرنس

لاہور(پ ر) اے سی سی اے(ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس) پاکستان کی جانب سے غیر یقینی وقت میں ایک پائیدار مستقبل کی تشکیل کے موضوع پر ملتان میں کارپوریٹ کانفرنس منعقد کی گئی جس میں ملک کے سرکردہ کاروباری اور فکری رہنما وں کارپوریٹ سیکٹر کے کئی اہم ناموں کے ساتھ ساتھ اہم پالیسی سازوں اور صوبائی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔اس کانفرنس کا مقصد پائیداری، اخلاقیات، قیادت، مستقبل کے لیے تیار ٹیلنٹ، اور ڈیجیٹل ترقی سے متعلق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال اور غور و فکر کرنے کے لیے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں، ماہرین اور پیشہ ور افراد کو اکٹھاکرنا تھا۔.ایک جامع اور پائیدار اقتصادی ترقی کے مکالمے میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے موضوع کہ مقررین میں چیف رسک آفیسر انفرا زامین پاکستان خسرو ممتاز، ممبر سینیٹ آف پاکستان ولید اقبال، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر،بانی وچیئرمین دی ملینیم ایجوکیشن اور صدر ملتان چیمبر آف کامرس چوہدری فیصل مشتاق اور دیگر شامل تھے۔کانفرنس میں صنعت کے شعبے سے منسلک شخصیات نے عملی رہنمائی، حکمت عملیوں کے حوالے سے کاروباری اداروں اور پالیسی سازوں کو نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور انٹرپرینیورشپ کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے قابل بنانے کے حوالے سے گفتگو کی۔گفتگو کرنے والوں میں چیئرمین ایم این پی، اے سی سی اے پاکستان عمر ظہیر میر، چیئرمین اسٹریٹجک بورڈ، آئی سی ایم اے پاکستان ضیاء المصطفیٰ،پارٹنر، شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی طلعت جاوید، عمرسی او او مختار اے ہسپتال عمر شیخ بیگ، ڈائریکٹربہاؤالدین زکریا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن بچا اور ریجنل بزنس کوآرڈینیٹرسمیڈا علینہ فیاض درانی شامل تھیں۔مسعود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور TMUC پاکستان نے اس کانفرنس میں بطور اسٹریٹجک شراکت دار شمولیت اختیار کی۔ محمود گروپ پلاٹینم پارٹنر اور مختار اے شیخ ہسپتال، پروفیشنلز اکیڈمی آف کامرس (PAC) گولڈ پارٹنرز کے طور پر شامل ہوئے۔جبکہ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، وویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان ICMA پاکستان، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، انٹرپرینیور آرگنائزیشن لاہور، سیکیورٹی آرگنائزنگ سسٹم اور پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) نے معاون پارٹنرز کے طور پرکانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔دنیا بھر میں 247,000 سے زائدراکین اور 526,000 مستقبل کے اراکین کے ساتھ اے سی سی اے پیشہ ور اکاؤنٹنٹس کے لیے دنیا کی صف اول کی باڈی ہے جو پوری دنیا میں اپنے بے مثال روابط کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مکمل کیریئرفراہم کرتے ہوئے بہترین فنانسس تنظیموں سے منسلک کرتی ہے۔

اے سی سی دنیا بھر کے فنانس ایمپلائزاور سماجی شعبے کے ساتھ مضبوط شراکت داری اور ایک ایوارڈ یافتہ پروفیشنل انسائٹس پروگرام کے ساتھ مستقبل کے محفوظ کیریئر بنانے میں سب سے آگے ہے۔

٭٭٭

