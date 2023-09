قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق نے ورلڈ کپ کیلئے بھارت جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر کس کے ساتھ تصویر شیئر کر دی؟ جانیے

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کا کہنا ہے کہ میں اپنے سب سے بڑے اثاثے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔

آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے بھارت روانگی سے قبل امام الحق نے والدین کے ہمراہ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔

امام الحق کا تصویر سے متعلق کہنا تھا کہ میں اپنے سب سے بڑے اثاثے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔

with my “lucky charm”

Leaving for the #CWC23 with my biggest asset: my parents duas ❤️



Remember us in your prayers Pakistan. #WeHaveWeWill In Shaa Allah ???????? pic.twitter.com/Imk9aBC5vb