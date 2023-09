کیا پاکستان اور بھارت میں سے کوئی ورلڈ کپ جیت سکے گااور اس کا رینکنگ سے کیا تعلق ہے ؟دلچسپ اعدادو شمار سامنے آ گئے

دبئی (ویب ڈیسک) ون ڈے ورلڈکپ 2023 سے قبل ٹیم رینکنگ پاکستان اور بھارت کے لیے خوش آئند ہیں، بھارتی ٹیم ورلڈکپ میں نمبر ون جب کہ پاکستان نمبر2ے ساتھ داخل ہو گی۔

نجی ٹی وی" جیو نیوز" کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان کی ون ڈے ٹیم رینکنگ پر 5 اکتوبر سے شروع ہونے والے ورلڈکپ سے قبل کوئی فرق نہیں پڑے گا۔دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تاریخی طور پر اعداد و شمار ورلڈکپ سے قبل پاکستان اور بھارت کے حق میں ہیں۔

1999 سے اب تک ورلڈکپ جیتنے والی ٹیمیں رینکنگ میں ٹاپ 2 پوزیشنز والی ہیں۔

The top two teams on the @MRFworldwide ODI Team Rankings are locked in for the start of the @cricketworldcup



What does that mean for #CWC23? ⬇️https://t.co/9XMc7WDVpr